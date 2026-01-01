Με μουσική, ευχές και πλήθος κόσμου η υποδοχή του 2026 στην Καλαμάτα

Σε γιορτινό κλίμα και με τη συμμετοχή πλήθους πολιτών πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου η εκδήλωση για την υποδοχή του νέου έτους 2026.

Η πόλη φόρεσε τα γιορτινά της και υποδέχθηκε τη νέα χρονιά με μουσική, χαμόγελα και αισιοδοξία.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εμφανίσεις του Γιώργου Σπάλα και του «Εισαγγελέα», καθώς και συναυλία από το συγκρότημα «Ακροβάτες», που έδωσε παλμό στην πλατεία.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία απέδωσε τις καθιερωμένες πρωτοχρονιάτικες ευχές, δημιουργώντας ατμόσφαιρα συγκίνησης.

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος απηύθυναν ευχές στους παρευρισκόμενους και συμμετείχαν στην αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026.

Η υποδοχή της νέας χρονιάς συνοδεύτηκε από «αθόρυβα» πυροτεχνήματα και κεράσματα για το κοινό.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με θετικές εντυπώσεις, αφήνοντας έναν ευχάριστο απόηχο και ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη νέα χρονιά.