Νέες περιπτώσεις κλοπών στην Καλαμάτα: Δήθεν αστυνομικός έπεισε 42χρονη να του αγοράσει Paysafe των 100 ευρώ!

Σε τρεις εξιχνιάσεις κλοπών και μία απάτης προχώρησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία.

Η πρώτη υπόθεση αφορά μια απάτη που έστησε ένας 48χρονος Ρομά στις 6 Αυγούστου στην Καλαμάτα. Ο δράστης τηλεφώνησε σε φαστφουντάδικο και παριστάνοντας τον αξιωματικό της

Αστυνομίας, προχώρησε σε μια παραγγελία δήθεν για το αστυνομικό τμήμα, λέγοντας στην 42χρονη υπάλληλο να του κάνει μια εξυπηρέτηση και να του πάρει μια κάρτα Paysafe των 100 ευρώ. Η 42χρονη πείστηκε και αγόρασε την προπληρωμένη κάρτα από ένα περίπτερο, λέγοντας του μάλιστα τον κωδικό. Φυσικά η παραγγελία ήταν… παραμύθι, με τους αστυνομικούς της Ασφάλειας να φτάνουν στην ταυτότητα του 48χρονου.

Η δεύτερη εξιχνίαση αφορά μια κλοπή που έκανε ένας 39χρονος Ρομά πριν από 17 μήνες και συγκεκριμένα στις 12 Ιουνίου του 2024 σε σπίτι στην Καλαμάτα.

Ο δράστης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του μπήκε σε οικία 66χρονης και πρόλαβε να αρπάξει 200 ευρώ και κοσμήματα φο μπιζού, έγινε όμως αντιληπτός από την ιδιοκτήτρια και διέφυγε. Σε βάρος του 39χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Μια ακόμη υπόθεση κλοπής εξιχνιάστηκε που έγινε στις 18 Οκτωβρίου του 2024 στην Καλαμάτα.

Τότε ένας 39χρονος Γεωργιανός εισήλθε σε οικία από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και έκλεψε κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας 4.000 ευρώ από 35χρονο παθόντα. Σε βάρος του 39χρονου

σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Τέλος, αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας εξιχνίασαν μια κλοπή ενός μπροστινού προφυλακτήρα αυτοκινήτου που είχε προβεί ένας 19χρονος Ρομά στις 8 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα.

Ο 21χρονος κατήγγειλε την κλοπή, ενώ ο προφυλακτήρας βρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του 19χρονου για κλοπή.

Κ.Ηλ.