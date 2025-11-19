Μεσσηνία: Κυνηγός βρήκε ανθρώπινα οστά σε δύσβατη περιοχή στη Μάλθη – Εξετάζεται εάν ανήκουν σε 74χρονη αγνοούμενη

Ειδικότερα ένας διερχόμενος κυνηγός εντόπισε σε έναν λόγγο έναν ανθρώπινο σκελετό και άμεσα ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας που έκαναν αυτοψία στο χώρο, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής που επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για ανθρώπινα οστά.

Το μακάβριο εύρημα περισυλλέχθηκε και τα οστά έχουν αποσταλεί για ανθρωπολογική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον ή ποιαν ανήκουν.

Τα αποτελέσματα από τα εργαστηριακά ευρήματα για την ταυτοποίηση θα πάρουν κάποιες ημέρες για να γίνουν γνωστά, όμως εξετάζεται σοβαρά από τις Αρχές να ανήκουν στην 74χρονη Αμαλία Νικολοπούλου, η οποία είχε εξαφανιστεί τον Οκτώβριο του 2021 από τη Ρευματιά Οιχαλίας, ένα χωριό δίπλα στη Μάλθη.

Η 74χρονη τότε γυναίκα είχε φύγει ένα πρωινό για να πάει να ελέγξει τα ζώα της στο βουνό και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της.

Επειδή η περιοχή που βρέθηκαν τα ανθρώπινα οστά είναι πολύ κοντά από εκεί που συνήθιζε να πηγαίνει με τα ζώα της η ηλικιωμένη γυναίκα, θεωρείται πολύ πιθανό από τις Αρχές να επρόκειτο για την Αμαλία Νικολοπούλου. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.