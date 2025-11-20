Επεισοδιακή σύλληψη 53χρονου Ρομά στην πλατεία Μεσσήνης

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 53χρονου Ρομά προχθές το απόγευμα στη Μεσσήνη…

Στην Αστυνομία έφτασε καταγγελία πως ένα αυτοκίνητο δίχως πινακίδες πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικούς δρόμους της Μεσσήνης.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον 53χρονο, ο οποίος όμως δεν σταμάτησε σε σήμα που του έκαναν για έλεγχο.

Λίγο αργότερα στην κεντρική πλατεία της πόλης βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός τρέχοντας, με τους αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν και να του περνούν χειροπέδες, συλλαμβάνοντας τον για απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα

Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο λοστοί με μήκος 65 και 49 εκατοστά. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης.

Κ.Ηλ.