Μπαράζ διαρρήξεων και κλοπών στην Καλαμάτα

Διαρρήξεις και κλοπές σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας.

Στη πιο σημαντική περίπτωση το απόγευμα της Παρασκευής σε μονοκατοικία της οδού Περιβολακίων στην Καλαμάτα ιδιοκτησίας 61χρονου εισέβαλαν άγνωστοι και αφαίρεσαν το ποσό των 10.000 ευρώ και χρυσαφικά απροσδιόριστης αξίας.

Επιπλέον γύρω στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου άγνωστοι έσπασαν τη γυάλινη είσοδο πρακτορείου ΟΠΑΠ στην οδό Αθηνών, αλλά τελικά έφυγαν χωρίς να πάρουν κάτι, όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία ο 48χρονος ιδιοκτήτης του πρακτορείου.

Παράλληλα λίγο αργότερα στην Άνθεια άγνωστοι παραβίασαν παράθυρο υπνοδωματίου και αφαίρεσαν χρυσαφικά αξίας 1.000 ευρώ.

Τέλος να θυμίσουμε, ότι όπως αναφέρθηκε και στο χθεσινό φύλλο της “Ε”, την Παρασκευή, τουλάχιστον 2 άτομα με κουκούλες εισέβαλαν για πολλοστή φορά σε σπίτι στην Αίπεια, από όπου αφού το έκαναν άνω κάτω, αφαίρεσαν 6 σακιά ελιές και εξαφανίστηκαν.