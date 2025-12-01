eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ανατροπή αυτοκινήτου στον δρόμο Γαργαλιάνοι - Μαραθόπολη

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα λίγο μετά τις 11 το πρωί στην επαρχιακή οδό Γαργαλιάνων - Μαραθόπολης.

Ενας 70χρονος οδηγός και ενώ κατευθυνόταν στους Γαργαλιάνους στο ύψος της Χοχλαστής. κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο ανετράπη και κατέληξε σε χαντάκι στο πλάι του δρόμου.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου από την Μαραθόπολη παρότι το αυτοκίνητο του είχε τουμπάρει, κατόρθωσε να βγει μόνος του από αυτό, δίχως να έχει τραυματιστεί!

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί από το Α.Τ. Γαργαλιάνων για την καταγραφή του συμβάντος και τη διευθέτηση της κυκλοφορίας, αλλά και όχημα με άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων που βοήθησαν στη μεταφορά του αυτοκινήτου, το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Προανάκριση για το τροχαίο αυτό ατύχημα διενεργεί το Α.Τ. Γαργαλιάνων.
