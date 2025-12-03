Καλαμάτα: Σύλληψη 30χρονης για κλοπές και πλαστογραφία

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Καλαμάτα μία 30χρονη σε βάρος της οποίας εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, αλλά και καταδικαστικές αποφάσεις για σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Ειδικότερα συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσαν τρία εντάλματα σύλληψης της Ανακρίτριας Β’ Ανακριτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Καλαμάτας, της Ανακρίτριας Α’ Ανακριτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Καλαμάτας και του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, πλαστογραφία και σύσταση συμμορίας.

Εκκρεμούσαν επίσης 4 καταδικαστικές αποφάσεις του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για κλοπή και πλαστογραφία.