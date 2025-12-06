Επτά συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Επτά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σημειώθηκαν στη Μεσσηνία στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που πραγματοποιήθηκε προχθές Πέμπτη.

Συνολικά στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 464 άτομα, εκ των οποίων 395 ήταν Ελληνες και 69 ήταν αλλοδαποί.

Προσήχθησαν 43 άτομα, από τα οποία 31 ήταν Ελληνες και 12 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 310 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 91 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οσον αφορά τη Μεσσηνία συνελήφθη για ναρκωτικά ένας 27χρονος Βούλγαρος Ρομά στην Κυπαρισσία με 12,46 γραμμάρια συνθετικής κάνναβης (τύπου bonsai), ένα άτομο για ρευματοκλοπή, ένας 25χρονος Βούλγαρος στην Κυπαρισσία που σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2020 του Ανακριτή Κυπαρισσίας για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, τρεις ανήλικοι Ρομά για στέρηση δελτίου ταυτότητας και μια γυναίκα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.