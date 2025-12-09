Μεσσηνία: 14 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων για κράνος

Αλλοι 14 οδηγοί δικύκλων δέχθηκαν κλήση από άνδρες της Τροχαίας, επειδή δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος, την περασμένη εβδομάδα στους δρόμους της Μεσσηνίας.

Ετσι θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ θα κληθούν να πληρώσουν και το… τσουχτερό πρόστιμο των 350 ευρώ.

Ειδικότερα από 1 έως και 7 Δεκεμβρίου έγιναν 408 έλεγχοι στη Μεσσηνία για μη χρήση κράνους και διαπιστώθηκαν 14 παραβάσεις από οδηγούς δικύκλων.

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις από αστυνομικούς των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σε 941 ελέγχους.

Είκοσί επτά αφορούσαν οδηγούς, μια συνεπιβάτη και μία οδηγό πατινιού.

Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις ήταν οι εξής: Αργολίδα 1, Αρκαδία 3, Κορινθία 13 και Λακωνία 3.

Κ.Ηλ.