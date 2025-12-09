Μεσσηνία: 38 χρόνια από τον πνιγμό 3 αστυνομικών στο λιμανάκι της Καρδαμύλης

Πέρασαν 38 χρόνια από ένα περιστατικό που έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη κατοίκων της Καρδαμύλης.

Ηταν 9 Δεκεμβρίου 1988, όταν ο αρχιφύλακας Ευστράτιος Φουντουλάκης παρασύρθηκε από θαλάσσια κύματα στην προβλήτα Καρδαμύλη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Η υπόθεση έγινε ακόμα πιο τραγική, καθώς στην προσπάθειά τους να σώσουν τον συνάδελφό τους, τη ζωή τους έχασαν ο ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Γιαννακούλας και ο αστυφύλακας Χαράλαμπος Κότσης.

Τη μνήμη τους τίμησε σήμερα η Ελληνική Αστυνομία φιλοξενώντας σχετική ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της στο Facebook:

Χαρακτηριστικά αναφέρει:

"#ΣανΣήμερα το 1988, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας 3 αστυνομικοί, που υπηρετούσαν στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας.

Ενώ βρισκόταν σε περιπολία, ο Αρχιφύλακας Ευστράτιος Φουντουλάκης παρασύρθηκε από θαλάσσια κύματα στην προβλήτα Καρδαμύλης, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο Ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Γιαννακούλας & ο Αστυφύλακας Χαράλαμπος Κότσης στην προσπάθειά τους να τον διασώσουν, έχασαν επίσης τη ζωή τους.

#ΔενΞεχνάμε"