Μεσσηνία: 22 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών χωρίς κράνος

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από 8 έως 12 Δεκεμβρίου έγιναν 851 έλεγχοι και στους πέντε νομούς και βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις (35 σε οδηγούς και μια σε συνεπιβάτη).

Στη Μεσσηνία ειδικότερα έγιναν 423 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 22 κλήσεις σε οδηγούς που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Λιγότεροι ήταν οι έλεγχοι, αλλά και οι παραβάσεις στους άλλους τέσσερις νομούς. Συγκεκριμένα στην Κορινθία βεβαιώθηκαν 7 κλήσεις, στην Αργολίδα 4, στη Λακωνία 2 και στην Αρκαδία μία.

Κ.Ηλ.