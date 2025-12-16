Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από 8 έως 12 Δεκεμβρίου έγιναν 851 έλεγχοι και στους πέντε νομούς και βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις (35 σε οδηγούς και μια σε συνεπιβάτη).
Στη Μεσσηνία ειδικότερα έγιναν 423 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 22 κλήσεις σε οδηγούς που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος.
Λιγότεροι ήταν οι έλεγχοι, αλλά και οι παραβάσεις στους άλλους τέσσερις νομούς. Συγκεκριμένα στην Κορινθία βεβαιώθηκαν 7 κλήσεις, στην Αργολίδα 4, στη Λακωνία 2 και στην Αρκαδία μία.
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025 16:35
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025 16:35

Μεσσηνία: 22 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών χωρίς κράνος ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Συνεχίστηκαν και την περασμένη εβδομάδα οι έλεγχοι της Τροχαίας σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων για μη χρήση κράνους.
