Επίσκεψη δόκιμων υπαστυνόμων στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας από αντιπροσωπεία Δοκίμων Υπαστυνόμων του 4ου Εκπαιδευτικού Τμήματος της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τους δόκιμους υποδέχθηκε ο Αστυνομικός Διευθυντής Μεσσηνίας Θανάσης Χριστόπουλος, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκαν για τις ιδιαιτερότητες της αστυνόμευσης στην περιοχή, καθώς και για τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα του νομού.

Οι δόκιμοι συνοδεύονταν από τον διοικητή τους, Αστυνομικό Διευθυντή Λάζαρο Γιαννάκη και αξιωματικούς της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής τους κατάρτισης και της γνωριμίας τους με το έργο των περιφερειακών αστυνομικών υπηρεσιών.