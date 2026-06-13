13 συλλήψεις σε νέα αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Δεκατρείς συλλήψεις έγιναν προχθές στη Μεσσηνία σε νέα αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 673 άτομα, εκ των

οποίων 590 ήταν Ελληνες και 83 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 44 άτομα, από τα οποία 35 ήταν Ελληνες και

9 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 30 άτομα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 503 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 215 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκαν δύο ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Τέλος, εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης μέσω υπολογιστή στη Βόρεια Κυνουρία.

Στη Μεσσηνία οι περισσότερες συλλήψεις, 8 τον αριθμό, έγιναν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ο ένας εξ’ αυτών μάλιστα ήταν ανήλικος, ενώ άλλοι πέντε ήταν νεαροί σε ηλικία.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 21χρονος στην Καλαμάτα με 1,5 γραμμάρια χασίς, τρεις νεαροί ηλικίας 20, 22 και 23 ετών στην Καλαμάτα μιας και κατείχαν από κοινού ένα τσιγαριλίκι και 1,1 γραμμάρια χασίς, ένας 27χρονος στην παραλία Βέργας με 1,7 γραμμάρια χασίς, ένας 40χρονος και ένας 48χρονος Ρομά στη Θουρία με 1,5 γραμμάρια βουπρενορφίνης και ένας 15χρονος στην Καλαμάτα με ένα τσιγαριλίκι, ενώ συνελήφθη και η 46χρονη Αλβανίδα μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Ακόμη συνελήφθη ένας 31χρονος στην Καλαμάτα για παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα μιας και κατείχε παράνομα μια ξιφολόγχη και 10,5 γραμμάρια χασίς.

Επίσης ένας 38χρονος Ρομά στην Αγία Κυριακή Φιλιατρών για παράνομο υπαίθριο εμπόριο (πωλούσε τραπέζια και καρέκλες, τα οποία κατασχέθηκαν), ένα άτομο που οδηγούσε όχημα ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παράβαση του ΚΟΚ και τέλος ένας αλλοδαπός που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Κ.Ηλ.