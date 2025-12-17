Εκπαιδευτική άσκηση της Πυροσβεστικής στην Καλαμάτα

Η άσκηση περιελάμβανε τεχνική διάσωση με σχοινιά και εξοπλισμό σε πηγάδι ή γκρεμό και φιλοξενήθηκε σε προαύλιο χώρο κρεοπωλείου στην οδό Λακωνικής, στην Καλαμάτα.

Στην άσκηση συμμετείχαν τρεις έμπειροι εκπαιδευτές - διασώστες της ΕΜΑΚ, με το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος της Καλαμάτας να παρακολουθεί με ενδιαφέρον την τεχνική διάσωσης με σχοινιά και εξοπλισμό σε ένα βαθύ πηγάδι. Η άσκηση ήταν στο πλαίσιο ενός πιστοποιημένου προγράμματος της σχολής του πυροσβεστικού σώματος.

Ημέρα γιορτής για το Πυροσβεστικό Σώμα

Εν τω μεταξύ σήμερα Τετάρτη το Πυροσβεστικό Σώμα γιορτάζει τη μνήμη των προστατών του Αγίων Τριών εν Καμίνω Παίδων.

Στις 10 το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στον Αγιο Νικόλαο Φλαρίου Καλαμάτας, παρουσία όλων των αρχών και των παραγωγικών τάξεων, ενώ από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα όλες οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος θα είναι ανοικτές για επίσκεψη από το κοινό, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις και να ενημερωθούν για την καθημερινότητα και τις δράσεις των πυροσβεστών.

Κ.Ηλ.