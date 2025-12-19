Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ανακαινισμένου δημοτικού πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά

Στη διάθεση των πολιτών βρίσκεται και πάλι το δημοτικό υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο από τα τρία δημοτικά που λειτουργούν στην Αθήνα.

Σήμερα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια από τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και ο νέος χώρος, πλήρως αναβαθμισμένος, διαθέτει πλέον 500 θέσεις στάθμευσης και παραδόθηκε από τη ΔΑΕΜ Α.Ε., η οποία ανέλαβε και τη λειτουργία του.

«Το δημοτικό πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά επιστρέφει ανακαινισμένο στους πολίτες. Δίνουμε μία ανάσα σε όσους κυκλοφορούν στην Αθήνα. Βελτιώνουμε την καθημερινότητά τους στο ιστορικό κέντρο, στην πράξη. Παράλληλα, στηρίζουμε την τοπική αγορά και τους επαγγελματίες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας και πρόσθεσε: «Για να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τον νέο χώρο, προσφέρουμε δωρεάν τις δύο πρώτες ώρες στάθμευσης μέχρι το τέλος του μήνα, ενόψει της εορταστικής περιόδου. Τα έργα ουσίας συνεχίζονται, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής στην πόλη».

Από τη μεριά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε. Λάζαρος Καραούλης, τόνισε: «Εγκαινιάσαμε με χαρά το τρίτο δημοτικό πάρκινγκ στην Αθήνα. Πρόκειται για έναν χώρο μεγάλης σημασίας, ο οποίος θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου. Στηρίζουμε έμπρακτα τους δημότες, προσφέροντας 15% έκπτωση για τις μόνιμες θέσεις, ενώ διευρύνουμε τη λειτουργία του χώρου, προβλέποντας θέσεις δωρεάν στάθμευσης για τους χρήστες ποδηλάτων. Απελευθερώνουμε πολύτιμο δημόσιο χώρο και τον αποδίδουμε ξανά στην πόλη και τους ανθρώπους της».

Και ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης Πάρης Χαρλαύτης, δήλωσε: «Η επαναλειτουργία του δημοτικού πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η δημόσια περιουσία μπορεί να επιστρέψει στους πολίτες με προστιθέμενη αξία. Αξιοποιούμε χώρους, τους οποίους βρήκαμε οριακά σε εγκατάλειψη, με διαφάνεια, σύγχρονες προδιαγραφές και σαφή κοινωνικό προσανατολισμό, ώστε να υπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της πόλης».

Ο σταθμός της πλατείας Κοτζιά βρίσκεται στην ομώνυμη ιστορική πλατεία στο κέντρο της Αθήνας. Με είσοδο από τις οδούς Λυκούργου & Απέλλου ή Σοφοκλέους & Στρέιτ, εκτείνεται σε τρία υπόγεια επίπεδα και είναι συνολικής χωρητικότητας 500 θέσεων. Η χρέωση διαμορφώνεται στα 3 ευρώ για την πρώτη ώρα, 5 ευρώ έως 2 ώρες, 9 ευρώ έως 4 ώρες και 12 ευρώ έως 10 ώρες, ενώ για παραμονή άνω των 10 ωρών το κόστος ανέρχεται στα 15 ευρώ. Αντίστοιχα μειωμένες χρεώσεις ισχύουν για τα δίκυκλα, ενώ υπάρχει ημερήσιο πάσο και μηνιαίες συνδρομές για κατοίκους και επαγγελματίες.

Όπως αναφέρουν από την πλευρά της δημοτικής Αρχής, το νέο δημοτικό πάρκινγκ ενισχύει την οργανωμένη στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας και συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας της περιοχής. Ενδεικτικά:

- Περιορίζει την άσκοπη κυκλοφορία, που δημιουργείται από την αναζήτηση θέσης στάθμευσης στους γύρω δρόμους, μειώνοντας καθυστερήσεις και πίεση στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

- Δίνει μια σταθερή επιλογή στάθμευσης σε κατοίκους, επισκέπτες και εργαζόμενους, που κινούνται στο ιστορικό κέντρο, με σαφείς κανόνες και ασφαλείς συνθήκες.

- Συμπληρώνει την ελεγχόμενη στάθμευση και διευκολύνει τη συνολική διαχείριση του δημόσιου χώρου, ώστε οι μετακινήσεις και οι ανάγκες της γειτονιάς να εξυπηρετούνται πιο ομαλά.

- Υποστηρίζει την εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο κέντρο χωρίς την παράνομη στάθμευση και χωρίς την επιβάρυνση των πεζοδρομίων, εξυπηρετώντας την τοπική αγορά.

Όπως ανακοινώθηκε και για την εξοικείωση των πολιτών με τον νέο χώρο, οι δύο πρώτες ώρες στάθμευσης θα είναι δωρεάν έως το τέλος του μήνα (31/12/2025). Επιπλέον, θα ισχύει 15% έκπτωση στις μόνιμες θέσεις που κατέχουν δημότες Αθηναίων. Εντός του πάρκινγκ λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη δωρεάν στάθμευση των ποδηλάτων.

Το πάρκινγκ λειτουργεί Δευτέρα έως Πέμπτη 06:00 - 01:00, Παρασκευή και Σάββατο 06:00 - 03:00 και την Κυριακή λειτουργεί 09:00 - 03:00. Τις παραμονές επίσημων αργιών ο σταθμός κλείνει στις 03:00 π.μ., ενώ τις επίσημες αργίες ανοίγει στις 09:00 π.μ.

Στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας του, ο Δήμος Αθηναίων υλοποιεί παράλληλες δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, με στόχο τη γνωριμία με το κοινό. Δημιουργείται ένα νέο αφιερωματικό σημείο εντός του πάρκινγκ, προς τιμήν του εμβληματικού δημάρχου της Αθήνας Αντώνη Τρίτση. Εκεί, θα εκτίθεται το προσωπικό του αυτοκίνητο, ένα Renault Espace, ένα φουτουριστικό για την εποχή του μοντέλο, προσωπική του επιλογή, που εκφράζει την αισθητική και την αντίληψη ενός ανθρώπου με όραμα για τη σύγχρονη πόλη και τον άνθρωπο. Το όχημα που παρέμενε επί χρόνια σε αδράνεια σε εγκαταστάσεις του δήμου αποκαταστάθηκε με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Μηχανολογικού και της Διεύθυνσης Καθαριότητας και θα είναι πλέον επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του πάρκινγκ.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Athens Digital Arts Festival (ADAF), παρουσιάζεται μια πρωτότυπη ψηφιακή πολυμεσική έκθεση. Κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας, θα έχουν τη δυνατότητα σταθμεύοντας το όχημά τους, να περιηγηθούν στην έκθεση ψηφιακών και πολυμεσικών εγκαταστάσεων.

Μέρος της εισόδου του πάρκινγκ θα μεταμορφωθεί σε εμβυθιστικό χώρο προβολών, φωτιστικών εγκαταστάσεων (light installations) και μουσικών ηχοτοπιών (sound installations), προσφέροντας μια εμπειρία τέχνης και πολιτισμού στο κοινό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ