Σε εξέλιξη το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας - Μια μεγάλη πολιτιστική και εκπαιδευτική γιορτή

Σε εξέλιξη βρίσκεται το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας και της ΦΑΡΙΣ, το οποίο διοργανώνεται φέτος από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.

Το Φεστιβάλ, το οποίο ολοκληρώνεται στις 21 Δεκεμβρίου 2025 λαμβάνει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, αποτελώντας μια μεγάλη πολιτιστική και εκπαιδευτική γιορτή αφιερωμένη στο παιδικό βιβλίο, τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική επαφή των παιδιών με τη λογοτεχνία.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε την αξία του Φεστιβάλ που εξελίσσεται σε έναν ακόμα σημαντικό θεσμό για την περιοχή μας. Ο κ. Βασιλόπουλος επεσήμανε ότι η χαρά για την υλοποίηση του Φεστιβάλ για δεύτερη χρονιά είναι διπλή, καθώς ο θεσμός που δημιουργείται έχει αναφορά στα παιδιά και τη νέα γενιά, χαρακτηρίζοντάς το ως «γιορτή δημιουργικότητας, με στόχο να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στον κόσμο των βιβλίων, να τα εμπνεύσει να ονειρεύονται και να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους».

Υπενθυμίζεται ότι η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Καρέλια και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, των οποίων η συμβολή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πραγματοποίηση και την ανάπτυξη του Φεστιβάλ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας ΕΔΩ.