Με επιτυχία η καταληκτική εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας (φωτο)

Με επιτυχία και έντονη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, η καταληκτική εκδήλωση του επετειακού έτους για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν εμβληματικό επίλογο των εορτασμών, τιμώντας την αδιάλειπτη συμβολή του Συλλόγου στον πολιτισμό της Μεσσηνίας. Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση, επιβεβαίωσε τον βαθύ και διαχρονικό δεσμό του Συλλόγου με την τοπική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εκφράστηκαν θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι στήριξαν διαχρονικά το έργο του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις παλαιότερων μελών, ιδρυτών και πρώην προέδρων. Οι άνθρωποι αυτοί, με την προσφορά, το όραμα και την αφοσίωσή τους, έθεσαν τα θεμέλια και διαμόρφωσαν την πορεία του Συλλόγου. Οι στιγμές των βραβεύσεων ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές και καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσαν οι παραδοσιακοί χοροί που παρουσιάστηκαν με τη διδασκαλία του πρωτοδασκάλου Ευάγγελου Λαμπρόπουλου, αναδεικνύοντας τη ζωντανή συνέχεια της τοπικής παράδοσης. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η μουσική παρουσία των Kalamata Music Ensemble, που προσέδωσε στην εκδήλωση υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο και ξεχωριστή αισθητική. Στο σκέλος των ομιλιών, ξεχώρισαν εκείνες του προέδρου του Συλλόγου Παναγιώτη Μασουρίδη, και του αντιπροέδρου Βασίλη Φλώρου, οι οποίοι, με λόγο ουσιαστικό επισφράγισαν τη συμβολή τους στη συνέχιση της δραστηριοποίησης του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο ενός πλούσιου επετειακού προγράμματος που αναπτύχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, με δράσεις που ανέδειξαν το εύρος και το βάθος της πολιτιστικής παρέμβασης του Συλλόγου. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν η έκδοση του συλλεκτικού τόμου «Ριζωμένα Λόγια» (εκδόσεις ΟΤΑΝ), με 80 μεσσηνιακά παραμύθια στη ντοπιολαλιά της περιοχής και η παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Το δέντρο που φυτέψαμε» (σε συνεργασία με το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας).

Με τη συμπλήρωση 50 χρόνων ζωής και δράσης, ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας ανανεώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να υπηρετεί τον πολιτισμό, τη μνήμη και τη συλλογικότητα, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και τις επόμενες γενιές.