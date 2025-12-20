Μεσσηνία: 40χρονος από το Μπανγκλαντές μαχαίρωσε ομοεθνή του για οικονομικές διαφορές

Τραύματα στην κοιλιά με μαχαίρι προξένησε ένας 40χρονος από το Μπανγκλαντές σε 50χρονο ομοεθνή του στον Πολύλοφο του Δήμου Μεσσήνης.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το βράδυ της Παρασκευής και η αιτία είναι οι οικονομικές διαφορές μεταξύ τους.

Ο 50χρονος μετά τις μαχαιριές που δέχθηκε μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ο τραυματισμός ευτυχώς ήταν λιγότερο σοβαρός από ότι φαινόταν και τελικά αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποχώρησε.

Ο 40χρονος δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και παράλληλα βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι με λάμα μήκους 11 εκατοστών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών, αφού διέμενε παρανόμως στη χώρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.