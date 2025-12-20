Μεσσηνία: Ομάδα νεαρών με αδυναμία στις κλοπές!

Αδυναμία στις κλοπές είχε μία ομάδα 5 νεαρών, δύο εκ των οποίων ανήλικοι, με τη δράση τους τελικά να... ξεσκεπάζεται από από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Ειδικότερα το πρωί της Πέμπτης συνελήφθησαν στην Καλαμάτα ένας 19χρονος και ένας 24χρονος, οι οποίοι με συνεργούς έναν 20χρονο, έναν 17χρονο και έναν 15χρονο, την προηγούμενη μέρα, έκλεψαν από ένα αυτοκίνητο 2 ενισχυτές και 2 ηχεία αξίας 700 ευρώ.

Κατά την προανάκριση προέκυψαν και άλλες υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονταν και συγκεκριμένα:

- Στις 10 Δεκεμβρίου έκλεψαν πορτοφόλι μιας γυναίκας, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, έγγραφα και τραπεζική κάρτα με την οποία μάλιστα πραγματοποίησαν ανέπαφες συναλλαγές και διαδικτυακές αγορές ύψους 130 ευρώ.

- Την ίδια μέρα αφού διέρρηξαν τον ναό της Υπαπαντής στην Κάτω Αμφεια, δεν βρήκαν κάτι να αφαιρέσουν και διέφυγαν άπραγοι. Από εκεί μάλιστα φέρονται να διέφυγαν με αυτοκίνητο 41χρονης, η οποία διώκεται ως συνεργός. Παράλληλα βρέθηκε και κατασχέθηκε το αυτοκίνητό της ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

- Στις 16 Δεκεμβρίου παραβίασαν τον ναό του Αγίου Δημητρίου Αρκάδων στην οδό Λακωνικής στην Ανατολική Καλαμάτα και με θράσος αφαίρεσαν τάματα απροσδιόριστης αξίας, που είχαν αφιερωθεί από τους πιστούς στις εικόνες.