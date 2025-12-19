Ανήλικοι έκλεψαν κάρτα και έκαναν διαδικτυακές αγορές

Όχι μόνο έκλεψαν ένα πορτοφόλι με 1.000 ευρώ και τραπεζική κάρτα και άλλα έγγραφα, αλλά έκαναν και αγορές από φυσικά καταστήματα και από το Διαδίκτυο.

Ο λόγος για δύο ανήλικους 15 και 17 ετών και έναν ακόμα 24χρονο στην Καλαμάτα, τους οποίους όμως… ξετρύπωσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας μέσω βιντεοληπτικού υλικού.

Οι τρεις νεαροί έκλεψαν το προαναφερόμενο πορτοφόλι στις 10 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια με την τραπεζική κάρτα πραγματοποίησαν αγορές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα συνολικής αξίας 130 ευρώ. Τόσο τα πλάνα από κάμερα ασφαλείας, όσο και το ηλεκτρονικό τους αποτύπωμα τους πρόδωσε και πλέον σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για κλοπή και απάτη μέσω υπολογιστή.