Ανακοίνωση της Αστυνομίας για χρήση αλυσίδων τη χειμερινή περίοδο στον αυτοκινητόδρομο

κατά την περίοδο επιφυλακής χειμερινής συντήρησης, σχετικά με την υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, εξέδωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Ανακοίνωση για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που ενδέχεται να επικρατήσουν, για την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου ενδέχεται κατά περίπτωση να ισχύσουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Ειδικότερα από την Χ.Θ. 206,76 έως και Χ.Θ. 242,80 του αυτοκινητοδρόμου θα εφαρμόζονται κάθε φορά σε συγκεκριμένα τμήμα μεταξύ κόμβων υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή χειμερινών ελαστικών σε οχήματα άνω των 3,5 τόνων, υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή χειμερινών ελαστικών σε όλους τους τύπους οχημάτων, διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, ολική διακοπή κυκλοφορίας. Ακόμη θα παρθεί κάθε άλλο μέτρο προς αποφυγή άσκοπης έκθεσης σε κίνδυνο των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο –Σπάρτη, για τη διευκόλυνση προσέγγισης οχημάτων έκτακτης ανάγκης σε τυχόν ακινητοποιημένα οχήματα και τη διευκόλυνση λειτουργίας των μηχανημάτων αποχιονισμού.

Η απόφαση για τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ισχύει έως τις 15 Απριλίου 2026.