Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2026 10:47

Καλαμάτα: Δύο συλλήψεις για απόπειρα κλοπής σε διαμέρισμα

Σε διαμέρισμα 20χρονου στην Καλαμάτα... μπούκαραν το μεσημέρι της παραμονής Πρωτοχρονιάς ένας 28χρονος Ρομά και μία 24χρονη ομόφυλή του.

Οι δύο δράστες εισέβαλαν στο διαμέρισμα από ανασφάλιστη πόρτα γύρω στις 12 το μεσημέρι, αλλά έγιναν αντιληπτοί πριν προλάβουν να αφαιρέσουν κάτι από το σπίτι. Αμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία και μετά από λίγο συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

