Μεσσηνία: Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο εντός Μεσσηνίας λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στο ύψος του κόμβου Θουρίας.

Ειδικότερα, όπως υπενθυμίζεται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, ισχύουν:

• Διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος που κινείται επί του δικτύου του αυτοκινητόδρομου μεταξύ της χ/θ Α-236,5 (Α/Κ Ασπροχώματος) και της χ/θ Α-232 (Α/Κ Θουρίας) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

• Άρση της μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενης εκτροπής στην χ/θ Κ-222,6 (Α/Κ Αρφαρών) του αυτοκινητόδρομου, προς την π.ε.ο. Τρίπολης-Καλαμάτας, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

• Εκτροπή παντός είδους οχήματος που κινείται επί του δικτύου του αυτοκινητόδρομου, με κατεύθυνση προς Καλαμάτα, μέσω του κλάδου εξόδου Κ-18-1 (Α/Κ Θουρίας) προς την συνδετήρια οδό Θουρίας – Μεσσήνης.

• Χρήση του κλάδου εισόδου Α-18-2 (Α/Κ Θουρίας) της συνδετήριας οδού Θουρίας – Μεσσήνης, για κάθε όχημα που πρόκειται να κινηθεί επί του δικτύου του αυτοκινητόδρομου, με κατεύθυνση προς Αθήνα.

• Η κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τον αυτοκινητόδρομο, για τις τελευταίες δύο περιπτώσεις, θα διεξάγεται μέσω της συνδετήριας οδού Θουρίας – Μεσσήνης.

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν και με τα τοπικά κέντρα επιχειρήσεων καλώντας στο «100» προκειμένου να ενημερώνονται για την προσβασιμότητα του οδικού δικτύου.