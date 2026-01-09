Ο Αερολιμένας Καλαμάτας και η απεξάρτηση από το «Ελ. Βενιζέλος»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν διαθέτει αεροπορική πύλη με κρίσιμη μάζα διεθνών αφίξεων, γεγονός που περιορίζει την προσέλκυση αγορών υψηλής δαπάνης και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Το Αεροδρόμιο Καλαμάτας αποτελεί τη βασική διεθνή είσοδο της Περιφέρειας, όμως η λειτουργία του παραμένει έντονα εποχική και εξαρτημένη από λίγους μήνες υψηλής ζήτησης. Η προγραμματισμένη παραχώρηση του αεροδρομίου σε ιδιώτες το 2026 δημιουργεί προσδοκίες για βελτίωση της λειτουργικότητας και των υποδομών. Από μόνη της, ωστόσο, δεν διασφαλίζει τη μετατροπή του σε αναπτυξιακό κόμβο για το σύνολο της Πελοποννήσου. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τα αεροδρόμια αποκτούν βαρύτητα όταν εντάσσονται σε σαφή τοπική στρατηγική, με στόχους που υπερβαίνουν την απλή αύξηση των πτήσεων αιχμής.

Σήμερα, μεγάλο μέρος του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου εξακολουθεί να σχεδιάζεται με δεδομένη τη σύνδεσή του με το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η επιλογή αυτή διευκολύνει την πρόσβαση, αλλά ταυτόχρονα μεταφέρει το κέντρο βάρους των αφίξεων, της κατανάλωσης και των εσόδων στην Αττική. Η Περιφέρεια λειτουργεί έτσι ως προορισμός περιορισμένης παραμονής, με μικρή δυνατότητα ελέγχου της διάρκειας του ταξιδιού και της τοπικής δαπάνης. Η έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ δείχνει ότι οι Περιφέρειες που ενισχύουν τη θέση τους στον τουριστικό χάρτη διαθέτουν αεροδρόμια με σταθερή ροή πτήσεων, ποικιλία αγορών και λειτουργία πέρα από τη θερινή αιχμή.

Στην Πελοπόννησο, το Αεροδρόμιο Καλαμάτας αντιμετωπίζεται ακόμη ως συμπληρωματική υποδομή και όχι ως κεντρικό εργαλείο ανάπτυξης με περιφερειακή ακτινοβολία. Η απεξάρτηση από το «Ελ. Βενιζέλος» αποτελεί πολιτική και επιχειρηματική επιλογή με σαφές αναπτυξιακό βάρος. Απαιτεί συντονισμό των τοπικών αρχών, κοινό σχεδιασμό με την επιχειρηματική κοινότητα και διάθεση ανάληψης ρίσκου, ώστε το Αεροδρόμιο Καλαμάτας να λειτουργήσει ως κεντρική πύλη εισόδου και όχι ως συμπληρωματική υποδομή. Όσο ο σχεδιασμός του τουριστικού προϊόντος παραμένει εξαρτημένος από την Αττική, οι ροές επισκεπτών και τα έσοδα θα συνεχίσουν να συγκεντρώνονται εκτός Περιφέρειας, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Πελοποννήσου να αξιοποιήσει πλήρως το τουριστικό της δυναμικό.

