Πάνω από 1.000 παραβάσεις για κράνος πανελλαδικά την περασμένη εβδομάδα

Ειδικότερα από 12 έως 18 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν 15.261 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 972 παραβάσεις σε οδηγούς (20 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 125 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 826 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (19 διανομείς), 123 επιβάτες δίκυκλων και 146 οδηγούς πατινιών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς

ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις: 577 στην Αττική, 76 στα Ιόνια Νησιά, 70 στην Κρήτη, 69 στο Νότιο Αιγαίο, 65 στη Δυτική Ελλάδα, 54 στην Πελοπόννησο, 50 στη Θεσσαλία, 43 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 21 στην Κεντρική Μακεδονία, 18 στο Βόρειο Αιγαίο, 17 στη Στερεά Ελλάδα και 15 στην Ήπειρο.

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.