Μεσσηνία: Εκλεβαν καλώδια και σωλήνες από οικοδομές

Καλώδια και χάλκινους σωλήνες από τουλάχιστον δύο νεοανεγειρόμενες οικοδομές στο Πετροχώρι του Δήμου Πύλου - Νέστορος έκλεψαν στις 26 και στις 31 Ιανουαρίου μία 43χρονη με έναν 42χρονο Αλβανό και τουλάχιστον έναν ακόμα συνεργό τους.

Ηταν το βράδυ της Παρασκευής, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας σταμάτησαν για έλεγχο την 43χρονη με το αυτοκίνητο της στην Καλαμάτα. Μέσα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 31 σωλήνες χαλκού, ένα ψαλίδι κλαδέματος και γάντια εργασίας. Οι αστυνομικοί την συνέλαβαν, ενώ διαπίστωσαν ότι το όχημα ήταν νοικιασμένο στο όνομα της.

Η δράση τους τις προηγούμενες ημέρες πιστοποιήθηκε μέσα από την προανάκριση και ιδιαίτερα με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και κατά τη σύλληψη κατασχέθηκε και το όχημα ως

μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου – Νέστορος.