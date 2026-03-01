Τραμπ: Τεράστια επιτυχία ότι 48 μέλη της ιρανικής ηγεσίας «έφυγαν» με ένα χτύπημα (βίντεο)

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 48 ηγέτες του Ιράν έχουν σκοτωθεί στους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς της χώρας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες έφυγαν με ένα χτύπημα. Και όλα προχωρούν γρήγορα», φέρεται να είπε ο Τραμπ, στο Fox News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ανοιχτός σε συνομιλίες. «Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει να μιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ σύμφωνα με το The Atlantic. Όταν ρωτήθηκε πότε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τέτοιες συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να σας πω».

Υπενθύμισε ότι οι συνομιλίες της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές κυβερνήσεις διαρκούν χρόνια και στη συνέχεια ανέφερε ότι «οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει, επειδή αυτό ήταν ένα μεγάλο χτύπημα». Αναφερόταν πιθανότητα στην επίθεση που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.

Σε άλλη συνέντευξη στο CSBC ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι οι εξελίξεις περιλαμβάνουν «βήματα μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

«Βυθίστηκαν εννέα πολεμικά πλοία του Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε σε καίρια πλήγματα κατά των ναυτικών δυνάμεων του Ιράν, επιβεβαιώνοντας τη βύθιση εννέα πολεμικών πλοίων.

Παράλληλα με τις απώλειες στο θαλάσσιο πεδίο, ο Πρόεδρος Τραμπ αποκάλυψε ότι σε μια ξεχωριστή επίθεση οι αμερικανικές δυνάμεις ισοπέδωσαν το Αρχηγείο του Ναυτικού του Ιράν, καταφέροντας ένα καίριο πλήγμα στις υποδομές διοίκησης και ελέγχου της χώρας. Με τη γνωστή του καυστική ρητορική, ο Τραμπ σχολίασε ειρωνικά πως, πέρα από αυτές τις καταστροφές, το ιρανικό ναυτικό «τα πηγαίνει περίφημα», υπογραμμίζοντας την απόλυτη υπεροχή των ΗΠΑ στις τρέχουσες εχθροπραξίες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στις επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών και βρετανικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: ertnews.gr