Πάνω από 1.100 παραβάσεις πανελλαδικά για κράνος σε μια εβδομάδα

Ειδικότερα την περασμένη εβδομάδα, από 26 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν 14.495 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.021 παραβάσεις σε οδηγούς (24 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 88 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 881 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (21 διανομείς), 87 επιβάτες δίκυκλων και 140 οδηγούς πατινιών.

Πιο αναλυτικά ανά περιφέρεια βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις: 624 στην Αττική, 91 στην Κρήτη, 75 στη Δυτική Ελλάδα, 55 στην Πελοπόννησο, 48 στο Νότιο Αιγαίο, 47 στα Ιόνια Νησιά, 46 στη Θεσσαλία, 43 στη Θεσσαλονίκη, 19 στην Κεντρική Μακεδονία, 17 στο Βόρειο Αιγαίο, 16 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 14 στην Ήπειρο, 13 στη Στερεά Ελλάδα και μία στη Δυτική Μακεδονία.