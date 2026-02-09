Σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία: 2 εξιχνιάσεις κλοπών και 5 συλλήψεις

Δύο εξιχνιάσεις κλοπών και πέντε συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Μεσσηνία στο πλαίσιο γενικότερης αστυνομικής επιχείρησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έγιναν έλεγχοι σε 853 άτομα, εκ των οποίων 753 ήταν Ελληνες και 95 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 51 άτομα, από τα οποία 39 ήταν Ελληνες και 12 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 678 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 267 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα στη Μεσσηνία συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για ναρκωτικά.

Ενας 20χρονος με έναν 25χρονο στην Καλαμάτα με ένα τσιγαριλίκι και ένας 18χρονος με έναν 19χρονο επίσης στην Καλαμάτα με μία συσκευασία με 10,8 γραμμάρια χασίς.

Ακόμη συνελήφθη ένας 22χρονος Ρομά (κάτοικος Ασπροχώματος), στην Καλαμάτα μετά από ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Α’ Ανακριτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Καλαμάτας, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Παράλληλα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας εξιχνίασε δύο περιπτώσεις κλοπών.

Η πρώτη έγινε στις 5 του μηνός του περασμένου Δεκέμβρη όταν δύο γυναίκες Ρομά, 30 χρονών και οι δύο, αφαίρεσαν από μίνι μάρκετ στην Καλαμάτα προϊόντα αξίας 100 ευρώ και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Η δεύτερη εξιχνίαση αφορά κλοπή που έγινε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, στις 21 Ιανουαρίου στην Καλαμάτα, όταν ένας 41χρονος Ρομά εισήλθε σε σπίτι και έκλεψε ένα ρολόι, 50 ευρώ και διάφορα προσωπικά έγγραφα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.