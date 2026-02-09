Εργατικό δυστύχημα στον Αρι: Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ο επιβλέπων μηχανικός

Ο 35χρονος που ήταν επιβλέποντας εργολάβος και προϊστάμενος εργοταξίου σε έργο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ, εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Υστερα από προφορική εντολή του εισαγγελέα Καλαμάτας ο 35χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.

Να θυμίσουμε πως στο εργατικό δυστύχημα της περασμένης Παρασκευής έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του ένας 45χρονος Αλβανός που κατοικούσε πολλά χρόνια με την οικογένεια του στη Μεσσηνία, όταν ενώ έκανε εργασίες με κομπρεσέρ στον Αρι, υποχώρησαν χώματα και τον καταπλάκωσαν.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας

Με αφορμή το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στον Αρι το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας ζητεί διερεύνηση των αιτίων και απόδοση των ευθυνών όπου αυτές αναλογούν καθώς και εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους εργασίας.

Αναλυτικά αναφέρει: “Ένα ακόμη θανατηφόρο εργατικό ατύχημα έρχεται να προστεθεί στην λίστα των ατυχημάτων που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας δυστυχώς αυτή τη φορά έγινε στην περιοχή μας, σε εργασία του δικτυού αποχέτευσης στον Άρι. Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής έχασε την ζωή του ο 45χρονος εργάτης Αλμίρ, χειριστής κομπρεσέρ και πατέρας τριών ανήλικών παιδιών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας « ο 45χρονος εργάτης κατά την εκτέλεση εργασιών σε δίκτυο αποχέτευσης καταπλακώθηκε εντός χάνδακα, από αποκολληθέν τμήμα του πρανούς του χάνδακα»

Έχει ενημερωθεί το ΣΕΠΕ και ο εισαγγελέας.

Πάγια και διαχρονική μας θέση είναι η σωστή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Ζητάμε να γίνει διερεύνηση των αιτίων και απόδοση των ευθυνών όπου αυτές αναλογούν.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στους χώρους εργασίας και εκφράζουμε την αγωνία μας για την εφιαλτική τροπή που έχουν λάβει τα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα μας.

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του άτυχου εργάτη”.

Διερεύνηση ζητεί ο Τζαμουράνης

“Η διερεύνηση σε βάθος των αιτίων του δυστυχήματος αυτού είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη”, επισημαίνει η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας στον Δήμο Καλαμάτας, με επικεφαλής τον Βασίλη Τζαμουράνη, σε ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, η παράταξη “Καλαμάτα Μετά” “εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του αδικοχαμένου εργαζόμενου στο έργο της ΔΕΥΑΚ για την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων στην Τοπική Κοινότητα Αριος” και σημειώνει: “Είναι τραγικό να χάνονται εργαζόμενοι, νέοι άνθρωποι με οικογένεια, στους χώρους δουλειάς με τέτοιο τρόπο ,από πιθανή απρονοησία ή έλλειψη των κατάλληλων και απαραίτητων μέτρων ασφάλειας.

Η διερεύνηση σε βάθος των αιτίων του δυστυχήματος αυτού είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη, ώστε του λοιπού να λαμβάνονται με ιδιαίτερη επιμέλεια τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε ν’ αποφεύγονται τέτοιου είδους θλιβερά συμβάντα σε απλά κατ’ ομολογία έργα όπως το συγκεκριμένο.

Η ΔΕΥΑΚ ως κύριος του έργου και ο ανάδοχος οφείλουν να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του αδικοχαμένου εργάτη εμπράκτως, όπως είχε συμβεί παλιότερα σε παρόμοιο εργατικό δυστύχημα σε έργο της ΔΕΥΑΚ”.

Κ.Ηλ.