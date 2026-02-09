Γαργαλιάνοι: Σύλληψη 28χρονου - Κυκλοφορούσε με τις πινακίδες οχήματος του αδερφού του

Τις πινακίδες από το όχημα του αδερφού του είχε τοποθετήσει στο δικό του ένας 28χρονος στους Γαργαλιάνους… Σε βάρος του 28χρονου είχαν επιβληθεί ποινές από το Α.Τ. Τριφυλίας για παραβάσεις του ΚΟΚ, μεταξύ των οποίων και αφαίρεση των πινακίδων κυκλοφορίας στο όχημα του.

Ετσι ο ίδιος αποφάσισε να τοποθετήσει στο δικό του όχημα τις πινακίδες από το αυτοκίνητο του αδερφού του, για να μπορεί να κυκλοφορεί μιας και δεν είχε άλλο όχημα!

Αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας τον συνέλαβαν το απόγευμα της Παρασκευής ενώ οδηγούσε στους Γαργαλιάνους. Οι πινακίδες που είχε πάνω στο όχημα του κατασχέθηκαν, ενώ του επιβλήθηκε και το σχετικό πρόστιμο. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων.

* Με 7,4 γραμμάρια χασίς συνελήφθη ένας 35χρονος στην περιοχή των Γαργαλιάνων και ειδικότερα στην παραλία Λαγκουβάρδου. Η σύλληψη έγινε το πρωί του Σαββάτου από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας, με την ποσότητα ναρκωτικών να κατάσχεται, ενώ προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων.

Κ.Ηλ.