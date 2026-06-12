Ρόδος: Η Κοιλάδα των Πεταλούδων αποκτά σύγχρονο σύστημα πρόληψης και πυροπροστασίας

Τεχνητή νοημοσύνη και οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες επιστρατεύονται για την προστασία της Κοιλάδας των Πεταλούδων και του φυσικού περιβάλλοντος της Ρόδου, μέσω του καινοτόμου έργου «Smart Forest Ρόδος», το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Η ανάπτυξη του συστήματος πραγματοποιήθηκε στην Κοιλάδα των Πεταλούδων, μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Ρόδου, η οποία εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Μέσω της συνεχούς επιτήρησης του χώρου, της έγκαιρης ανίχνευσης πιθανών κινδύνων και της άμεσης ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών, το «Smart Forest Ρόδος» ενισχύει σημαντικά την πρόληψη και την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Το έργο υλοποιήθηκε από τη Nova στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας για την αποκατάσταση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023. Πρόκειται για ένα προηγμένο σύστημα πρόληψης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, εφαρμογές Internet of Things (IoT), εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και σύγχρονα ψηφιακά μέσα για την παρακολούθηση και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων.

Η επίσημη τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, στελεχών της δημοτικής και της περιφερειακής Αρχής, καθώς και εκπροσώπων της Nova, των αρμόδιων υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, των τοπικών φορέων και των εθελοντικών ομάδων του νησιού.

Το συγκεκριμένο σύστημα συμβάλλει στην προστασία της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής, στη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου του νησιού και στη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αρμόδιων φορέων.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση έργων που αξιοποιούν την τεχνολογία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ρόδου απέναντι στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις και για τη θωράκιση πολύτιμων οικοσυστημάτων, όπως η Κοιλάδα των Πεταλούδων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ