Σύρος: Σύλληψη 44χρονου που κατηγορείται για ανθρωποκτονία τον Οκτώβριο του 2025 στην Πάρο

Στα χέρια των ελληνικών Αρχών βρίσκεται πλέον ένας 34χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για τον φόνο 44χρονου ομοεθνούς του στην Πάρο τον Οκτώβριο του 2025.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου-Ερμούπολης, έπειτα από πολύμηνες έρευνες και διεθνή συνεργασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου 2025 στην Πάρο. Ο 34χρονος φέρεται να μετέβη στην κατοικία του 44χρονου και να τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι. Αμέσως μετά τη δολοφονία διέφυγε από το νησί και στη συνέχεια εγκατέλειψε τη χώρα.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε ύστερα από ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του ΑΤ Πάρου, σε συνεργασία με κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου Ερμούπολης. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 34χρονο ως δράστη της ανθρωποκτονίας, ενώ σε βάρος του εκδόθηκε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από την INTERPOL.

Στο πλαίσιο των διεθνών αναζητήσεων, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη από τις τοπικές διωκτικές Αρχές. Μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου, παραδόθηκε στις ελληνικές Αρχές και μεταφέρθηκε στη χώρα. Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη δύο ομοεθνείς του, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα παρείχαν βοήθεια τόσο κατά τη μετάβασή του στην κατοικία του θύματος όσο και κατά τη διαφυγή του από την Πάρο μετά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Ο 34χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ η έρευνα για όλες τις πτυχές της υπόθεσης συνεχίζεται.

ΑΠΕ-ΜΠΕ