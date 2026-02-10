13 κλήσεις για κράνος στη Μεσσηνία σε μία εβδομάδα

51 ήταν οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους που βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων και οδηγούς πατινιών.

Ειδικότερα από 2 έως 8 Φεβρουαρίου στους πέντε νομούς της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, έγιναν 938 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 51 κλήσεις. 41 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 4 σε οδηγούς πατινιών και 6 σε συνεπιβάτες.

Στη Μεσσηνία έγιναν το συγκεκριμένο διάστημα 372 έλεγχοι από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και βεβαιώθηκαν

13 κλήσεις σε οδηγούς, οι οποίοι θα πληρώσουν πρόστιμο 350 ευρώ και θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης για 30 ημέρες.

Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους ήταν οι εξής:

Αργολίδα 14, Αρκαδία 5, Κορινθία 14 και Λακωνία 4.

Κ.Ηλ.