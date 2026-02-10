"Εφυγε" ο Μεσσήνιος καθηγητής Φαρμακευτικής Πέτρος Γεωργακόπουλος

Εφυγε από τη ζωή ο Μεσσήνιος καθηγητής Φαρμακευτικής και πρώην πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πέτρος Γεωργακόπουλος.

Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος της Φαρμακευτικής του ΑΠΘ από το 1984 έως το 1987 και από το 1993 έως το 1995.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τετάρτη 11/2 στις 12 το μεσημέρι στον Κοιμητηριακό Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη.