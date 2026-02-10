eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026 21:27

"Εφυγε" ο Μεσσήνιος καθηγητής Φαρμακευτικής Πέτρος Γεωργακόπουλος

Γράφτηκε από την

&quot;Εφυγε&quot; ο Μεσσήνιος καθηγητής Φαρμακευτικής Πέτρος Γεωργακόπουλος

Premium Strom

Εφυγε από τη ζωή ο Μεσσήνιος καθηγητής Φαρμακευτικής και πρώην πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πέτρος Γεωργακόπουλος.

Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος της Φαρμακευτικής του ΑΠΘ από το 1984 έως το 1987 και από το 1993 έως το 1995.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τετάρτη 11/2 στις 12 το μεσημέρι στον Κοιμητηριακό Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις