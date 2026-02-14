Αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης σε Μεσσηνία, Αργολίδα, Κορινθία και Λακωνία, με συνολικά 11 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας στους δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης, στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων στη Μεσσηνία ελέγχθησαν 14 άτομα, προσήχθησαν 4 άτομα και συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού, ενώ βεβαιώθηκαν και 5 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος

ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κ.Ηλ.