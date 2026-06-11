Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας: Επιτροπή αγώνα για ακύρωση απόφασης μονάδας βιοαερίου

Τη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα που θα συναντηθεί άμεσα με τον υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και θα απαιτήσει την ακύρωση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση της μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας, σε ειδική συνεδρίαση - γενική συνέλευση, παρουσία πολύ κόσμου, το απόγευμα της Τετάρτης.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “Μαρία Κάλλας”, στον Μελιγαλά, τονίστηκε ότι στη συνάντηση με τον υπουργό, θα κληθούν να παραστούν και να στηρίξουν το αίτημα της ακύρωσης όλοι οι βουλευτές Μεσσηνίας, ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή πολιτική πίεση προς τον υπουργό.

Την Επιτροπή Αγώνα συγκροτούν η δήμαρχος Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, ο επικεφαλής της μειοψηφίας Γιάννης Αδαμόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης με καταγωγή από την περιοχή Τάσος Αδαμόπουλος, ο επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης μονάδας τροφίμων στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά Γιώργος Γιαννόπουλος και ο πρόεδρος της Κοινότητας Κατσαρού Περικλής Σταυρόπουλος.

Στη συνεδρίαση – συνέλευση υπήρξε καθολική αντίδραση για την εγκατάσταση της μονάδας βιοαερίου, τονίστηκε ότι η περιοχή του Δήμου Οιχαλίας δεν αντέχει άλλες ρυπογόνες επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά και συμφωνήθηκε να υπάρξουν και δυναμικές κινητοποιήσεις, για να ακουστεί η τοπική κοινωνία και να μην εγκατασταθεί η μονάδα βιοαερίου.

Αναλυτικά, στην εισήγησή της η δήμαρχος Παναγιώτα Γεωργακοπούλου σημείωσε ότι ο Δήμος Οιχαλίας έχει γίνει χαβούζα ολόκληρης της Μεσσηνίας και προέτρεψε “να γίνουμε μια γροθιά, να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι. Ολοι μαζί θα πολεμήσουμε να μη γίνει αυτή η μονάδα. Η ΒΙΠΕ είναι φορτωμένη από ρυπογόνα εργοστάσια”.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Γιάννης Αδαμόπουλος μίλησε για πάρα πολύ σοβαρό θέμα, προέτρεψε “να πάρουμε μάθημα από το παρελθόν”, σημείωσε πως “έχουμε ευθύνη για το μέλλον των νέων ανθρώπων, που επέλεξαν να μείνουν σε αυτό τον τόπο κι επέκρινε αυτούς που “επέλεξαν τον Δήμο Οιχαλίας ως χαβούζα της Μεσσηνίας και όχι μόνο”.

Πρότεινε “να φτιάξουμε επιτροπή και πέραν της αυτοδιοίκησης. Να μπουν στο παιχνίδι και οι βουλευτές όλων των παρατάξεων, να τους βάλουμε στο κάρο που θα σύρουμε. Να σταλεί δυναμικό μήνυμα ενότητας στο αρμόδιο υπουργείο, για να ανατραπεί η απόφαση” κι επέκρινε το γεγονός ότι “η Αποκεντρωμένη Διοίκηση καπελώνει τον Δήμο και την Περιφέρεια”. Ζήτησε “δυναμική παρέμβαση, να κλείσει ο εθνικός δρόμος για να μας ακούσουν”.

Η δήμαρχος συμφώνησε και πρότεινε “να αποφασίσουμε από κοινού ποιος θα μπει στην επιτροπή”.

Ο περιβαλλοντολόγος Γιάννης Τσιλίκας, με καταγωγή από τη Σκάλα, μίλησε για εγκατεστημένες μονάδες στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά που δοκιμάζουν το τοπικό οικοσύστημα και την υγεία, για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων που εκλύουν αέριους ρύπους. Ζήτησε να μελετηθούν σωρευτικά οι επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης μονάδας με τα πυρηνελαιουργεία της περιοχής κι επέκρινε το γεγονός ότι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη μονάδα βιοαερίου η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν θεωρείται σημαντική.

Ενημέρωσε πως σε μελέτη μέτρησης από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2023 επισημαίνεται ότι στο 2/3 των ημερών αυτής της περιόδου, οι κάτοικοι της περιοχής ήταν εκτεθειμένοι σε μέτριες έως πολύ επικίνδυνες τιμές αέριων ρύπων. Από τις 20 Φεβρουαρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου, μάλιστα, καταγράφηκαν οι πιο υψηλές τιμές.

Ανέφερε, ακόμα, ότι δεν έχουν μελετηθεί σωρευτικά οι επιπτώσεις από τις υφιστάμενες γειτνιάζουσες επιχειρήσεις, ότι στη ΜΠΕ δεν υπάρχει εναλλακτική χωροθέτηση για τη μονάδα βιοαερίου και η ΒΙΠΕ Μελιγαλά δεν έχει βιολογικό καθαρισμό, ενώ έκανε λόγο για κίνδυνο μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Ο δικηγόρος Τρύφωνας Κόλλιας, που συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη, πρότεινε “να κάνουμε κάθε δυνατή νομική ενέργεια για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση” και παρουσίασε τα βήματα που θα γίνουν: Πρώτα, κατάθεση προσφυγής στον υπουργό Περιβάλλοντος για ακύρωση της απόφασης κι έπειτα αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αίτηση αναστολής για να μην ξεκινήσουν εργασίες.

Στη συνέχεια διαβάστηκαν επιστολές των βουλευτών Μεσσηνίας Γιάννη Λαμπρόπουλου, Μίλτου Χρυσομάλλη και Περικλή Μαντά, που σε γενικές γραμμές δήλωσαν ότι θα στηρίξουν τις αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος επισήμανε ότι η περιοχή είναι επιβαρυμένη και δεν αντέχει άλλες ρυπογόνες επιχειρήσεις. Δήλωσε πως “θα είμαστε μαζί σας για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση” και χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο να μην λαμβάνονται υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου και της Περιφέρειας.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Μανώλης Μάκαρης σημείωσε ότι η περιοχή δεν μπορεί να αντέξει άλλες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις κι επέκρινε το γεγονός πως δεν υπάρχει μελέτη για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων από τις ρυπογόνες επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ. Μίλησε για θέμα δημοκρατίας, καθώς αγνοήθηκαν οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις 16 κοινοτήτων, του Δήμου και της Περιφέρειας και δήλωσε ότι έγκριση των περιβαλλοντικών όρων είναι απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης.

Η περιφερειακή σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου ανέφερε ότι δεν υπολογίζουν τις τοπικές κοινωνίες και την αυτοδιοίκηση και προέτρεψε η πολιτική πίεση να φθάσει στα άκρα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Τσουκαλάς που κατάγεται από τα Τσουκαλέικα και μίλησε περισσότερο ως κάτοικος, παρατήρησε ότι επιβαρύνονται περιβαλλοντικά όλα τα χωριά της περιοχής, όχι μόνο ο Μελιγαλάς κι επισήμανε πως υπάρχει ζήτημα τεχνολογικής επάρκειας με τις μονάδες βιοαερίου. Ανέφερε ότι δίπλα από τη σχεδιαζόμενη μονάδα βιοαερίου υπάρχει μονάδα τροφίμων, που δεν έχει ληφθεί υπόψη στη ΜΠΕ, στάθηκε στο σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα της περιοχής και δεσμεύτηκε “να το παλέψουμε”.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τάσος Αδαμόπουλος επισήμανε ότι υπήρξαν αρνητικές γνωμοδοτήσεις, λόγω της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής και σημείωσε πως μεγάλη ευκαιρία αποτελεί η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Παρατήρησε ότι σε τέτοια ζητήματα η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει αποφασιστική αρμοδιότητα και διαβεβαίωσε πως η Περιφέρεια θα είναι μαζί με την τοπική κοινωνία και θα στηρίξει τον αγώνα που θα γίνει.

Ο αντιδήμαρχος Κώστας Δημητρακόπουλος σημείωσε ότι “δεν έλαβαν υπόψη τους την πραγματική κατάσταση της περιοχής, που την ξέρουμε εμείς που ζούμε εδώ” και πως οι αποφάσεις λαμβάνονται από πάνω”. Προέτρεψε “να πάμε ενωμένοι για να ασκήσουμε πίεση”, μίλησε για κενά στη λειτουργία της ΒΙΠΕ, τον βιολογικό καθαριμό που δεν έχει και για το ρέμα που είναι αποδέκτης λυμάτων και τόνισε πως το πιο βασικό είναι η πολιτική βούληση.

Ο αντιδήμαρχος Ηλίας Ντονάς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η μονάδα βιοαερίου θα επεξεργάζεται και κατσίγαρο και ζήτησε και οι 5 βουλευτές να μπουν στην επιτροπή και να είναι παρόντες στη συνάντηση με τον υπουργό.

Ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Ντονάς προέτρεψε “να ενώσουμε δυνάμεις και να ακουστεί η φωνή των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή”. Είπε ναι στις επενδύσεις που σέβονται το περιβάλλον και την κοινωνία, επισήμανε πως “συμβιώνουμε με σκουπιδοεργοστάσιο, πυρηνελαιουργεία κι επιχειρήσεις με περιβαλλοντική επιβάρυνση” και σημείωσε ότι θέλουμε Οιχαλία του πρωτογενή τομέα, του τουρισμού (Αγία Θεοδώρα, Επικούριος Απόλλωνας, Αρχαία Μεσσήνη) και των υποδομών (σύνδεση του Μελιγαλά με τον αυτοκινητόδρομο και επαναλειτουργία του τρένου. Προέτρεψε σε δυναμικές κινητοποιήσεις και διευρυμένη Επιτροπή Αγώνα και ζήτησε “από την Πολιτεία να ακούσει την τοπική κοινωνία, τη φωνή μας και ο υπουργός να κάνει ανάκληση της απόφασης έγκρισης”.

Κατά της μονάδας βιοαερίου και της περαιτέρω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής τάχθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τάσος Ρερρές και Βασίλης Σκλήρης, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Κατσαρού Περικλής Σταυρόπουλος, Σκάλας Νίκος Κανελλόπουλος, Σολακίου Μαρία Σαραντοπούλου, Ανδανίας Χρήστος Γεωργακόπουλος, Σιάμου Αρις Καρούτας, ο γιατρός – κάτοικος της περιοχής Ηλίας Σακελλαριάδης, ο ενεργός πολίτης Αγγελος Δημόπουλος και ο πρώην αντιδήμαρχος – κάτοικος Μελιγαλά Γιώργος Δαβίλας.

Κάποιοι από αυτούς διαμαρτυρήθηκαν ότι “είμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές, όπως με το εργοστάσιο σκουπιδιών στην Καλλιρρόη που αντιδράσαμε, αλλά το εργοστάσιο έγινε και λειτουργεί”.

Στο Συμβούλιο διαβάστηκε κι επιστολή του ιδιοκτήτη της μονάδας τροφίμων “Famiglia di Pasta” Γιώργου Γιαννόπουλου, που αντιδρά στην εγκατάσταση της μονάδας βιοαερίου δίπλα στη δική του.