Καλαμάτα: Διάρρηξη σπιτιού στα Γιαννιτσάνικα

Μία ακόμη διάρρηξη σπιτιού στην περιοχή Φαραί (Γιαννιτσάνικα) στην Καλαμάτα συνέβη τις βραδινές ώρες της Κυριακής.

Αγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την απουσία για μία ώρα των ιδιοκτητών από το σπίτι και το γεγονός πως δεν λειτουργούσε ο δημοτικός φωτισμός (από τον κόμβο Φωτεινής έως την περιοχή του ασύλου), με συνέπεια η περιοχή να είναι στα σκοτάδια.

Αρχικά επιχείρησαν να εισέλθουν σε αυτό από την κεντρική πόρτα δίχως να τα καταφέρουν και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας έναν λοστό παραβίασαν ένα παράθυρο στο ισόγειο και εισήλθαν στο σπίτι, το οποίο έκαναν άνω κάτω, ψάχνοντας για χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Οι διαρρήκτες δεν βρήκαν χρήματα και αφού πήραν χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας περίπου 2.000 ευρώ και ένα ρολόι, έφυγαν δίχως να γίνουν αντιληπτοί.

Ο 60χρονος ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε πως έπεσε θύμα διάρρηξης μόλις γύρισε στο σπίτι του και το βρήκε ανάστατο.

Ανδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας πήγαν χθες το πρωί, πήραν αποτυπώματα και με ειδικά οχήματα έκαναν έρευνα στην περιοχή για κάμερες ασφαλείας και με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δράστες.

Κ.Ηλ.