Θεσμοί, Κυριαρχία και Στρατηγική Συνέπεια: Το Πολλαπλό Τεστ του Ελληνικού Κράτους

Από τα Τέμπη και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο έως τη Chevron και την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση στον ΟΗΕ, η δοκιμασία της διάκρισης των εξουσιών, της λογοδοσίας και της άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής πίεσης, συνιστά ένα πολλαπλό Τεστ του ελληνικού κράτους.

Υπάρχουν στιγμές που η Ιστορία δεν εκδηλώνεται με ένα γεγονός, αλλά με μια αλληλουχία. Μια τραγωδία που δοκιμάζει τη Δικαιοσύνη. Ένα σκάνδαλο που δοκιμάζει τη λογοδοσία. Μια ενεργειακή σύμβαση που δοκιμάζει τη στρατηγική βούληση. Και μια αεροναυτική αρμάδα των ΗΠΑ, που αγκυροβολεί στη Σούδα, υπενθυμίζοντας ότι η γεωγραφία δεν είναι θεωρία , είναι ευθύνη.

Η τραγωδία των Τεμπών δεν είναι μόνο ένα εθνικό πένθος. Είναι μια δοκιμασία του κράτους δικαίου. Η απώλεια 57 ανθρώπων, κυρίως νέων, δεν επιτρέπει υπεκφυγές. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η επικοινωνιακή διαχείριση, ούτε οι κομματικές αντιπαραθέσεις. Είναι αν η Δικαιοσύνη θα λειτουργήσει με πληρότητα, ταχύτητα και ανεξαρτησία.

Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως τη διατύπωσε ο Μοντεσκιέ στο «Πνεύμα των Νόμων» (1702), δεν είναι διακοσμητική θεωρία. Στο ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 26), που ενσωμάτωσε τις κατά Μοντεσκιε διακριτές ,ανεξάρτητες εξουσίες, αποτελεί τον μηχανισμό ισορροπίας της Δημοκρατίας. Όταν όμως ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αμφιβάλλει για την πληρότητα της έρευνας ή υποψιάζεται συγκάλυψη, το πρόβλημα παύει να είναι ποινικό. Γίνεται θεσμικό. Η εμπιστοσύνη δεν αποκαθίσταται με δηλώσεις, αλλά αποκαθίσταται με πράξεις.

Επιπροσθέτως, η απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών, δεν είναι μια τυπική δικαστική εξέλιξη. Είναι ιστορικός σταθμός. Η Καταδίκη των εμπλεκομένων, επιβεβαιώνει ότι δεν επρόκειτο για θεωρία συνωμοσίας, αλλά για οργανωμένο μηχανισμό παράνομων παρακολουθήσεων. Όταν η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων αγγίζει την ΕΥΠ, κυβερνητικούς κύκλους και το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, το ζήτημα παύει να είναι ποινικό και γίνεται βαθιά θεσμικό. Αγγίζει τον πυρήνα της Δημοκρατίας: το κράτος δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών, την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων.

Αντίστοιχα, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύει ένα διαφορετικό αλλά συγγενές έλλειμμα: την ποιότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όταν μια Εξεταστική Επιτροπή καταλήγει σε πολιτικά «αθωωτικό» πόρισμα με όρους κομματικής πειθαρχίας, η Βουλή κινδυνεύει να εμφανιστεί ως προέκταση της εκτελεστικής εξουσίας και όχι ως θεσμικό αντίβαρο. Η διάκριση των εξουσιών μπορεί να παραμένει τυπικά άθικτη, στην πράξη όμως αποδυναμώνεται.

Η Δημοκρατία δεν διαβρώνεται μόνο από θεαματικές εκτροπές. Διαβρώνεται από τη σταδιακή αίσθηση ότι οι μηχανισμοί λογοδοσίας λειτουργούν επιλεκτικά. Και αυτή η αίσθηση είναι πολιτικά εκρηκτική.

Το ίδιο ερώτημα, της συνέπειας λόγων και πράξεων, ανακύπτει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.

Η συμφωνία της Ελλάδας με τη Chevron δεν είναι απλώς μια εμπορική πράξη. Είναι άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Όταν ένας αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός αναλαμβάνει έρευνες σε θαλάσσια τεμάχια ελληνικού ενδιαφέροντος, το μήνυμα είναι γεωπολιτικό: η Ελλάδα δηλώνει παρουσία και δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το κρίσιμο όμως ερώτημα δεν είναι αν υπογράψαμε. Είναι πού και με ποια στρατηγική κάλυψη. Αγγίζουν οι έρευνες περιοχές που η Άγκυρα αμφισβητεί; Και αν ναι, υπάρχει έμπρακτη αποτρεπτική βούληση ή επενδύουμε στην ελπίδα ότι η οικονομική εμπλοκή τρίτων θα λειτουργήσει αυτομάτως ως ασπίδα των ελληνικών συμφερόντων;

Η επιστολή της 16ης Φεβρουαρίου 2026 που κατέθεσε η Άγκυρα στον Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, λίγες μόλις ημέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν, δεν αποτελεί απλή διπλωματική κίνηση ρουτίνας. Συνιστά επαναβεβαίωση μιας αναθεωρητικής στρατηγικής με σαφές νομικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα.

Πρώτον, η Τουρκία επαναφέρει στο προσκήνιο το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και επιχειρεί να νομιμοποιήσει το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, αμφισβητώντας ευθέως τη συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου και τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να παγιώσει, μέσω καταθέσεων στον ΟΗΕ, μια εικόνα «εκκρεμούς διαφοράς» σε περιοχές όπου η Ελλάδα ασκεί δικαιώματα βάσει του Νόμου 4001/2011.

Δεύτερον, στο επίκεντρο βρίσκεται η θεμελιώδης διαφωνία για την επήρεια των νησιών. Η Άγκυρα αμφισβητεί την πλήρη θαλάσσια επήρεια νησιωτικών συμπλεγμάτων, υιοθετώντας ερμηνεία που αποκλίνει από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία δεν έχει κυρώσει. Η Αθήνα, αντιθέτως, επιμένει ότι τα νησιά διαθέτουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ όπως και τα ηπειρωτικά εδάφη, θέση που εδράζεται στη διεθνή νομολογία και πρακτική.

Τρίτον, η χρονική συγκυρία δεν είναι ουδέτερη. Η τουρκική επιστολή λειτουργεί και ως έμμεση αντίδραση στην είσοδο της Chevron σε θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, τα οποία επικαλύπτουν τμήμα της αυθαίρετης τουρκολιβυκής χάραξης. Η ενεργειακή διάσταση προσδίδει πραγματικό, όχι θεωρητικό, βάρος στη διαφορά. Και το θέμα με τη Κάσο παραμένει «άλυτο»...

Η ελληνική απάντηση ορθώς απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως νομικά ανυπόστατους. Ωστόσο, το ουσιαστικό συμπέρασμα είναι σαφές: το ελληνοτουρκικό δεν βρίσκεται σε φάση επίλυσης, αλλά σε φάση διαρκούς νομικο-πολιτικής αντιπαράθεσης, όπου κάθε κατάθεση στον ΟΗΕ αποτελεί εργαλείο στρατηγικής πίεσης και δημιουργίας τετελεσμένων και εντυπώσεων.

Η Τουρκία, υπερασπιζόμενη το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο έναντι των ελληνικών συμφωνιών με τη Chevron, κατηγορεί την Ελλάδα για «μαξιμαλιστικές» και «υπερβολικές» αξιώσεις ως προς τα θαλάσσια όρια. Υποστηρίζει, η Τουρκία, ότι η επίκληση της ελληνικής εσωτερικής νομοθεσίας αντιβαίνει, κατά την άποψή της, στις αρχές του διεθνούς δικαίου και στη διεθνή νομολογία, ότι δεν παράγει έννομες συνέπειες για την Άγκυρα και δεν θίγει τα , όπως τα χαρακτηρίζει, ipso facto και ab initio (ipso facto = «αυτοδικαίως», εκ του ίδιου του γεγονότος. Και ab initio = «εξ αρχής», από την πρώτη στιγμή), δικαιώματά της στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν έχει υπογραφεί από την Τουρκία ούτε από τις ΗΠΑ. Όμως βασικές διατάξεις της (υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ) θεωρούνται εθιμικό διεθνές δίκαιο και δεσμεύουν και μη συμβαλλόμενα κράτη.

Καταλήγοντας, το ζήτημα δεν είναι η επικαιρότητα επιμέρους γεγονότων, αλλά η θεσμική ανθεκτικότητα του κράτους. Από τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και του Κοινοβουλίου έως την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στη θάλασσα, η αξιοπιστία μιας χώρας κρίνεται από τη συνέπεια μεταξύ νομικής θέσης, πολιτικής πράξης και στρατηγικής βούλησης.