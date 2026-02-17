14 κλήσεις στη Μεσσηνία σε οδηγούς μηχανών για κράνος

Μειωμένος ήταν για μια ακόμη εβδομάδα ο αριθμός των οδηγών δικύκλων που βρέθηκαν να οδηγούν δίχως να φορούν προστατευτικό κράνος.

Ειδικότερα την περασμένη εβδομάδα από 9 έως 15 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της αστυνομικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου βεβαιώθηκαν συνολικά 43 παραβάσεις σε 898 ελέγχους σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και

ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων.

Οι 38 παραβάσεις αφορούν οδηγούς μηχανών, οι δύο οδηγούς πατινιών και οι τρεις συνεπιβάτες μηχανών.

Στη Μεσσηνία έγιναν οι περισσότεροι έλεγχοι, 350 τον αριθμό, και βεβαιώθηκαν 14 κλήσεις σε οδηγούς που δεν φορούσαν κράνος και θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ θα τους αφαιρεθεί και το δίπλωμα οδήγησης για 30 ημέρες.

Στους άλλους νομούς οι κλήσεις που βεβαιώθηκαν ήταν οι εξής: Αργολίδα 4, Αρκαδία 2, Κορινθία 10 και Λακωνία 13.

