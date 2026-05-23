Φωτιά σε δέντρα από κεραυνούς σε Αριοχώρι και Αιθαία

Δύο κλήσεις για φωτιές που ξέσπασαν από κεραυνούς δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας χθες λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι.

Τρία πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο Αριοχώρι, όπου δύο φοίνικες είχαν πιάσει φωτιά από δυνατούς κεραυνούς που είχαν πέσει λίγη ώρα νωρίτερα εν μέσω έντονης κακοκαιρίας.

Η πτώση του κεραυνού είχε ως αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες και να καούν δύο φοίνικες, με τη φωτιά να μην επεκτείνεται περαιτέρω.

Το δεύτερο περιστατικό ήταν στην παλιά εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης, στο ύψος της Αιθαίας, με μια κολώνα της ΔΕΗ να πετάει σπινθήρες προφανώς από πτώση κεραυνού, χωρίς πάντως να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής που μετέβη στο σημείο.

Κ.Ηλ.