Μόνο πέντε κλήσεις για κράνος στη Μεσσηνία

Η εκστρατεία της Τροχαίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι και από τότε για πρώτη φορά οι παραβάσεις έχουν σε μονοψήφιο αριθμό.

Αυτό δείχνει πως η συντριπτική πλειοψηφία των δικυκλιστών έχουν αλλάξει οδηγική συμπεριφορά και φορούν πλέον κράνος, όμως δεν πρέπει να λησμονούμε πως έχουν μειωθεί και οι έλεγχοι από την Τροχαία συγκριτικά με λίγους μήνες πριν.

Ειδικότερα από 16 έως 22 Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν 913 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 31 παραβάσεις (25 σε οδηγούς και 6 σε συνεπιβάτες) και στους πέντε νομούς.

Στους δρόμους της Μεσσηνίας έγιναν 344 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος και θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης για 30 ημέρες. Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις ήταν οι εξής: Αργολίδα 10, Αρκαδία 4, Κορινθία 7 και Λακωνία 5.

Κ.Ηλ.