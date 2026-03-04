eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2026 11:45

6 συλλήψεις Ρομά στη Μεσσηνία σε νέα αστυνομική επιχείρηση

Γράφτηκε από

6 συλλήψεις Ρομά στη Μεσσηνία σε νέα αστυνομική επιχείρηση

Premium Strom

Εξι συλλήψεις για διάφορα αδικήματα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης σε καταυλισμούς και περιοχές που κατοικούν Ρομά στη Μεσσηνία.

Ειδικότερα προχθές Δευτέρα το πρωί έγιναν έλεγχοι από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και ειδικότερα σε καταυλισμούς σε Μελιγαλά, Παναγάκια, Ασπρόχωμα και Αγια Τριάδα. Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν 21 άτομα, προσήχθησαν 7 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 6 άτομα.
Μια σύλληψη έγινε στη Μικρομάνη και αφορά έναν 42χρονο που κατείχε 1,2 γραμμάρια χασίς.
Τέσσερις συλλήψεις έγιναν για στέρηση δελτίου ταυτότητας και αφορούν έναν 20χρονο και έναν 26χρονο στην Καλαμάτα, έναν 24χρονο στην Ασπροπουλιά και μία 16χρονη στη Μεσσήνη.
Ακόμη συνελήφθη ένας 46χρονος στην Καλαμάτα για καταδικαστικό έγγραφο, μιας και σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για διακεκριμένη κλοπή από τον περασμένο Φλεβάρη.
Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν τέσσερις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Κ.Ηλ.

 

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις