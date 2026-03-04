6 συλλήψεις Ρομά στη Μεσσηνία σε νέα αστυνομική επιχείρηση

Ειδικότερα προχθές Δευτέρα το πρωί έγιναν έλεγχοι από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και ειδικότερα σε καταυλισμούς σε Μελιγαλά, Παναγάκια, Ασπρόχωμα και Αγια Τριάδα. Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν 21 άτομα, προσήχθησαν 7 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 6 άτομα.

Μια σύλληψη έγινε στη Μικρομάνη και αφορά έναν 42χρονο που κατείχε 1,2 γραμμάρια χασίς.

Τέσσερις συλλήψεις έγιναν για στέρηση δελτίου ταυτότητας και αφορούν έναν 20χρονο και έναν 26χρονο στην Καλαμάτα, έναν 24χρονο στην Ασπροπουλιά και μία 16χρονη στη Μεσσήνη.

Ακόμη συνελήφθη ένας 46χρονος στην Καλαμάτα για καταδικαστικό έγγραφο, μιας και σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για διακεκριμένη κλοπή από τον περασμένο Φλεβάρη.

Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν τέσσερις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κ.Ηλ.