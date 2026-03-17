Εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις κλοπών σε σπίτια στην Τρίπολη

Πρόκειται για έναν 21χρονο από την Αρκαδία και έναν 19χρονο από την Αργολίδα, οι οποίοι από τον περασμένο Δεκέμβριο έως τα τέλη Ιανουαρίου είχαν διαπράξει 14 κλοπές και μία απόπειρα κλοπής σε οικίες στην Τρίπολη.

Υστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, εξιχνιάστηκαν οι 15 περιπτώσεις κλοπών και σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους.

Υπολογίζεται ότι από την εγκληματική τους δράση οι δύο νεαροί Ρομά είχαν αποκομίσει συνολικό χρηματικό όφελος που ανέρχεται στις 28.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις του έγιναν ύστερα από σχετικά εντάλματα που εκδόθηκαν, ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Τρίπολη και Αργος από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Τρίπολης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τ.Δ.Ε.Ε. Άργους-Μυκηνών και της ΔΙ.ΑΣ. Αρκαδίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Τρίπολης για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους.

Κ.Ηλ.