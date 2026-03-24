Επτά παραβάσεις για κράνος στη Μεσσηνία

Συνεχίστηκαν και την περασμένη εβδομάδα οι έλεγχοι από αστυνομικούς υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας για την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους από δικυκλιστές και συνεπιβάτες.

Ειδικότερα από 16 έως 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν 935 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις, εκ των οποίων 21 σε οδηγούς, 2 σε οδηγούς πατινιών και μια σε συνεπιβάτη.

Στη Μεσσηνία έγιναν 392 έλεγχοι (οι περισσότεροι από κάθε άλλο νομό) και βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε οδηγούς που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις είχαν ως εξής: Αργολίδα 6, Αρκαδία 2, Κορινθία 7, ενώ καμία παράβαση δεν διαπιστώθηκε στη Λακωνία.

Κ.Ηλ.