eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026 15:08

Έκλεψε βαφή μαλλιών από μίνι μάρκετ στο Ασπρόχωμα

Γράφτηκε από την

Μία βαφή μαλλιών αξίας 6 ευρώ έκλεψε από παντοπωλείο - μίνι μάρκετ στο Ασπρόχωμα μία 46χρονη Ρομά το μεσημέρι της Δευτέρα.

Το μεσημέρι της Τρίτης εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, ενώ όπως προέκυψε κατά την προανάκριση της  Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας η  γυναίκα δεν είχε εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις