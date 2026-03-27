Έκλεψε βαφή μαλλιών από μίνι μάρκετ στο Ασπρόχωμα

Το μεσημέρι της Τρίτης εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, ενώ όπως προέκυψε κατά την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας η γυναίκα δεν είχε εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026 15:08
Έκλεψε βαφή μαλλιών από μίνι μάρκετ στο ΑσπρόχωμαΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Μία βαφή μαλλιών αξίας 6 ευρώ έκλεψε από παντοπωλείο - μίνι μάρκετ στο Ασπρόχωμα μία 46χρονη Ρομά το μεσημέρι της Δευτέρα.
