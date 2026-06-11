Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακυρώνω τους βομβαρδισμούς

Την επικείμενη υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν προανήγγειλε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social και αναδημοσιεύει το reader, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος υπογραφής της συμφωνίας θα ανακοινωθούν σύντομα.

«Καθώς οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έλαβαν την απαραίτητη έγκριση, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αποφάσισα να αναστείλω τις προγραμματισμένες επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για απόψε.

Οι διαπραγματεύσεις και τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν εγκριθεί, τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό επίπεδο, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων χωρών.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».