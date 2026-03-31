Γαργαλιάνοι: Συλλήψεις δύο νεαρών για διακίνηση κοκαΐνης και χασίς

Δύο συλλήψεις νεαρών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών πραγματοποίησε το απόγευμα της Κυριακής η Αστυνομία στην περιοχή Πηγάδια Γαργαλιάνων.

Πρόκειται για έναν 24χρονο και έναν 26χρονο, οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Φιλιατρών – Κορυφασίου, με αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας σε συνεργασία με τη Β’ Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας, να τους σταματούν για έλεγχο.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκαν 9,3 γραμμάρια κοκαΐνης και ακόμη το χρηματικό ποσό των 1.215 ευρώ, αλλά και 1.200 λεκ Αλβανίας. Οι ναρκωτικές ουσίες και τα χρήματα κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς, όπως και τα δύο κινητά τους τηλέφωνα, ως μέσα επικοινωνίας για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια τους σε Πετροχώρι και Κορυφάσιο με την συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Μεσσηνίας και σε αυτό του 26χρονου στο Κορυφάσιο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3,8 γραμμάρια χασίς και 4,5 γραμμάρια κοκαΐνης.

Τέλος, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο τους ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο νεαροί από την Πυλία πέρασαν χθες από εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν για αύριο το πρωί, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

