Χαλαζόνι Τριφυλίας: Πατέρας και γιος καλλιεργούσαν χασίς σε θερμοκήπια

Χασισοφυτεία σε θερμοκήπια στο Χαλαζόνι του δήμου Τριφυλίας διατηρούσαν πατέρας και γιος, οι οποίοι συνελήφθησαν προχθές στα Φιλιατρά για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Υστερα από αξιοποίηση πληροφοριών αστυνομικοί του Α. Τ. Τριφυλίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Α’ και Β’ Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος, καθώς και της Ομάδας Πρόληψης και

Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας, συνέλαβαν το πρωί της Μ. Τρίτης τον 49χρονο πατέρα και τον 25χρονο γιο του.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση μέσα σε θερμοκήπια στο Χαλαζόνι οι δύο άνδρες καλλιεργούσαν 36 φυτά κάνναβης, ενώ τον 2ο όροφο του σπιτιού του 25χρονου στο χωριό τον είχαν μετατρέψει σε αποξηραντήριο.

Σκοπός τους ήταν η διακίνηση ποσοτήτων χασίς σε τοξικομανείς της περιοχής.

αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο παράνομο οικονομικό όφελος.

Σε έρευνες που έγιναν στα θερμοκήπια, στο σπίτι του 25χρονου στο Χαλαζόνι και σε αυτό του 49χρονυ πατέρα του στον Αγρίλη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 36 φυτά κάνναβης, ύψους έως 70 εκατοστά καλλιεργούμενα σε

πλαστικές γλάστρες και πλαστικές σακούλες εντός θερμοκηπίου.

- 687 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

- Δύο κινητά τηλέφωνα ως μέσα διευκόλυνσης αξιόποινων πράξεων.

- Το χρηματικό ποσό των 5.920 ευρώ ως προερχόμενο από την τέλεση

αξιόποινων πράξεων.

Ακόμη βρέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα κυνηγετικό όπλο, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, δύο ζυγαριές, μία θερμάστρα – αερόθερμο και

μία κροτίδα – βαρελότο.

Επιπλέον σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και σε βάρος του 49χρονου περί βεγγαλικών.

Πατέρας και γιος οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα το πρωί στον ανακριτή Κυπαρισσίας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.

Κ.Ηλ.