Προφυλακιστέος ο 40χρονος που διακινούσε χασίς και κοκαΐνη στην Καλαμάτα

Ο δράστης απολογήθηκε προχθές στον ανακριτή Καλαμάτας ο οποίος διέταξε την προσωρινή κράτηση του, με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα.

Ο 40χρονος διακινούσε ποσότητες χασίς και κοκαΐνης σε τοξικομανείς της Καλαμάτας εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες, έχοντας συγκεκριμένο “πελατολόγιο”.

Μάλιστα είχε και στο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και ήταν επιτηρούμενος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλοι τέσσερις Ελληνες και ένας Ουκρανός από τον οποίο αγόραζαν τις ναρκωτικές ουσίες, ενώ η έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας συνεχίζεται για να βρεθούν κι άλλα άτομα που είχαν εμπλοκή στην υπόθεση.

